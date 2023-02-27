Днями Христина Остапчук поїхала на Мальдіви. Вона дуже потребувала відпочинку і в новому пості написала, що це саме те, що їй зараз потрібно.

Важливо Переживаю непрості моменти, – колишня Остапчука прокоментувала, хто з них винен у розлученні

Колишня дружина Остапчука висловилася і про помилки минулого, проте доволі лаконічно та без подробиць. Вона зняла ролик на пляжі, у якому позувала в купальнику та з книгою "П’ять мов кохання" в руках.

"Як поступити з помилками минулого? Зробити їх надбанням історії", – процитувала вона американського письменника Гері Чепмена. Наразі важко здогадатися, про які саме помилки йдеться, але шанувальники припускають, що це про стосунки.

Цікаво! Раніше Христину засипали запитаннями, що вона думає з приводу чуток про одруження Володимира Остапчука. У відповіді вона офіційно підтвердила, що дійсно розійшлася з шоуменом та додала, що бажає йому щастя з новою обраницею.

Христина також підняла тему фінансів

У колишньої Остапчука почали запитувати про фінанси. Зокрема, фанам стало цікаво, звідки в неї гроші на дорогий відпочинок та квартиру. На це Христина натякнула, що за власні гроші купила квартиру.

Мій життєвий шлях показує, що можливо купити (квартиру – 24 Канал) і не одну. Я в житті хотіла довести собі, що я можу. І я це зробила,

– зізналася дівчина.



Христина Горняк розповіла про фінанси / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Блогерка порадила, що важлива приорітетність витрат та правильне розпорядження коштами, заощадження. "Я працюю з 2-го курсу університету, тому якось так", – додала вона в коментарях. Крім того, Христина Остапчук розповіла, що колись брала навіть кредит для купівлі попередньої машини, і, на щастя, змогла його "погасити".

Колишня Остапчука також підтвердила, що приймає подарунки від чоловіків, проте пожартувала, що "шукати папіка" їй запізно, адже вона вже 36-річна.

До слова, після того, як інформація про розрив стосунків сплив у мережі, Христина Остапчук коментувала, що з їхнім будинком "все ок, він стоїть на своєму місці", але ремонт на той час зупинили. Наразі невідомо, як вони поділили майно.