Бывшая жена Владимира Остапчука после отдыха на Мальдивах рассказала, какую финансовую модель хотела бы видеть в своих отношениях. Об этом она призналась в инстаграм-сториз.

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Кристина Остапчук об отношениях с альфонсами

Нотариусиня ответила на вопрос своего поклонника о том, приходилось ли ей платить когда-нибудь за "хорошего парня". Кристина отшутилась, но добавила, что за классическую финансовую модель.

Вот еду как раз за ним на своем кабриолете. Ох, Боже, храни меня от альфонсов. Не спутать бы с альфа-самцами. Но, если без шуток, то я больше классической финансовой модели в отношениях. Интересно, что этот вопрос поставил парень,

– поделилась Кристина.



Фото с инстаграм-сториз

Как Кристина распределяла финансы с Владимиром

До развода Кристина Остапчук рассказывала, что считает, что женщина должна быть самодостаточной. Но если она в отношениях, ее должен снабжать мужчина. Из-за того, что брак для шоумена был вторым, они обсуждали вопросы брачного договора. Кристина отмечала, что в случае развода половина их имущества перейдет ей.

Женщина признавалась, что тратила на луну 50 – 60 тысяч гривен в месяц (это было еще до полномасштабного вторжения). В то время как недавно она также поднимала тему финансов и говорила, что сама купила себе квартиру.

"Когда мне пишут в комментариях, что мне кто-то купил жилье, сначала очень обижалась, а потом думаю: кому-то доказывать – зачем? Все, что я хотела в своей жизни, это себе доказать, что я могу! И я сделала это. А теперь жду, когда мне кто-то купит новую квартиру, пока желающих нет".

Интересно, что и в новых отношениях Владимир Остапчук обеспечивает девушку. Он платит за квартиру, коммунальные услуги, отдых. Но в определенных моментах они расплачиваются за услуги по отдельности, а иногда за двоих платит Екатерина.