Після весілля з одним з найпопулярніших ведучих країни Христина Горняк не кинула роботу й не стала утриманкою. Вона й далі працює юристкою і розвивається як блогер. Так, жінка заробляє достатньо, щоб витрачати на себе до 60 тисяч гривень на місяць!

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Я в місяць витрачаю на всі свої розходи, не включаючи робочі моменти, десь 50-60 тисяч гривень. Іноді менше, а якщо з покупками речей, може, й більше,

– заявила Христина Горняк.

Дружина Остапчука про гроші на місяць / Фото з інстаграму Христини Горняк

Зауважимо, у грудні 2021 року мінімальну зарплату в Україні підняли до 6 500 гривень. Тому сума, яку дружина Володимира Остапчука витрачає на себе щомісяця, еквівалентна дев'яти "мінімалкам".

Дружина Володимира Остапчука про гроші в сім'ї

Христина Горняк жартує, що мріє бути утриманкою Остапчука. Однак насправді вона з тих, хто завжди зароблятиме гроші. "Я завжди вважала, що жінка має бути самодостатньою, щоб не просити і не залежати. Але забезпечувати її чоловік теж повинен, якщо в них стосунки", – переконана блогерка.

Відтак вони з Остапчуком обговорювали підписання шлюбного договору. За її словами, лише тому, що для нього це другий шлюб, "і є свої моменти". Однак Христина вірить, що її союз з шоуменом на все життя.

Я бачила, як Вова розлучався з першою дружиною, тому я вірю у його порядність. Я все ж дуже сподіваюсь, що ніякі такі моменти нас не торкнуться. Ми будуємо сім'ю, будинок, плани,

– зізнається Христина Горняк.

Зазначимо, після розлучення Володимир Остапчук залишив колишній дружині квартиру та авто, а дітям виплачує величезні аліменти.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото з інстаграму Христини Горняк