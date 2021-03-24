Колишня дружина Богдана з "Холостяка" розповіла, чому залишила прізвище чоловіка

Учасниця проєкту "Холостяк" 11 сезон Анна Богдан кілька років тому була одружена з ексглавою Офісу Президента Андрієм Богданом. Вона розповіла, що не стала змінювати своє прізвище назад на дівоче після розлучення, оскільки не хотіла переробляти документи.

У своїх інстаграм-сторіз Анна Богдан поділилась лаштунками проєкту "Холостяк", а також про те, що захворіла на коронавірус під час знімань та секрети краси. Зокрема, її запитали, чому вона залишила собі прізвище колишнього чоловіка.

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Так робить багато жінок. По-перше, я не хотіла займатись перероблянням документів. По-друге, в нашій країні є багато жінок з прізвищем Богдан і це не означає, що всі вони були одружені з Андрієм Богданом,

– прокоментувала учасниця "Холостяка".



Анна Богдан не змінювала прізвище на дівоче / Скриншот з інстаграм-сторіз Анни Богдан

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