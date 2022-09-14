Ткаченко зізнався, коли співаків-зрадників позбавлять звання народних артистів України

Певні українські народні артисти досі користуються своїми титулами, хоч насправді не підтримують країну в скрутний час. Про них висловився міністр культури Ткаченко й запевнив, що їх цих звань позбавлять.

Ще з початку окупації Криму та війни на Донбасі у суспільстві обговорювали та навіть вимагали позбавити деяких співаків і співачок титулів "народних артистів України". Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що це може стати реальністю.

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Олександр Ткаченко про звання "народних"

Міністр розповів, що він з командою працює над поправками в закон. Це дозволить позбавити зірок звання "народних артистів", якщо ті користуються титулом тільки заради своєї користі.

Хочу наголосити та попередити, що всі артисти, які досі "з гордістю" користуються званням народних артистів України коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені. Працюємо над поправками в закони, щоб таких "народних" більше наша країна не бачила,

– написав Олександр Ткаченко.

Що про це говорили раніше

Ще минулого року обговорювали звання "народного артиста", яке є у Філіпа Кіркорова. Тоді Олександр Ткаченко казав, що доведеться переглядати титули багатьох артистів. "Безпрецедентне до цього моменту рішення щодо санкцій проти каналів і рішення, яким ми збираємося наздоганяти тих, хто комусь не подобається, – це зовсім різні речі", – додавав Ткаченко.

Після 24 лютого тему про звання "народних" зачіпали навіть українські зірки. Так, Анастасія Приходько рекомендувала позбавити Ані Лорак звання народної артистки України й "впаяти" їй за зраду.

Так само й Павло Зібров – він висловлювався про Таїсію Повалій, яка цинічно співає українською на московських концертах. Артист вважає, що у Повалій треба забрати звання народної артистки України, а натомість вручити "народну артистку кремля".