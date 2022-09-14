Еще с начала оккупации Крыма и войны в Донбассе в обществе обсуждали и даже требовали лишить некоторых певцов и певиц титулов "народных артистов Украины". Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что это может оказаться реальностью.

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Александр Ткаченко о звании "народных"

Министр рассказал, что он с командой работает над поправками в закон. Это позволит лишить звезд звания "народных артистов", если те пользуются титулом только ради своей пользы.

Хочу подчеркнуть и предупредить, что все артисты, которые до сих пор "с гордостью" пользуются званием народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены. Работаем над поправками в законы, чтобы таких "народных" больше наша страна не видела,

– написал Александр Ткаченко.

К слову, министр культуры сообщил об этом на фоне концертов предательницы Ани Лорак. Певица отправилась в тур по Чехии и Германии, а чтобы собрать большие залы и заработать деньжат, она назвала себя "самой титулованной певицей в Украине".

Что об этом говорили раньше