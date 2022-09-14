Ще з початку окупації Криму та війни на Донбасі у суспільстві обговорювали та навіть вимагали позбавити деяких співаків і співачок титулів "народних артистів України". Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що це може стати реальністю.

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Олександр Ткаченко про звання "народних"

Міністр розповів, що він з командою працює над поправками в закон. Це дозволить позбавити зірок звання "народних артистів", якщо ті користуються титулом тільки заради своєї користі.

Хочу наголосити та попередити, що всі артисти, які досі "з гордістю" користуються званням народних артистів України коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені. Працюємо над поправками в закони, щоб таких "народних" більше наша країна не бачила,

– написав Олександр Ткаченко.

До слова, міністр культури повідомив про це на тлі концертів зрадниці Ані Лорак. Співачка вирушила в тур Чехією та Німеччиною, а щоб зібрати більші зали та заробити грошенят, вона назвала себе "найтитулованішою співачкою в Україні".

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