Зірка української естради Павло Зібров не раз обурювався позицією Таїсії Повалій та Ані Лорак – називав їх колаборантками й радив забрати не тільки звання народних, а й громадянство. На думку співака, його експодругу просто прикормили в кремлі, адже вона теж частина пропаганди.

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Чому росія "підкормлює" Повалій

Дуже вигідно росії у кремлі мати народну артистку України, депутата Верховної Ради України Таїсію Повалій. Тому, я думаю, підкормлювали і підкормлюють її зараз. Вона уже свій вибір зробила, не вирветься звідти,

– переконаний Павло Зібров.

Він вважає, що Таїсію Повалій обробили російські глашатаї, які брешуть, "що все добре в Україні: "Херсону гарно, Краматорську прекрасно, Маріуполю".

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Зібров пропонує дати Повалій "народну артистку кремля"

Я вже давним-давно сказав, що у Таї Повалій треба забрати звання народної артистки України й дати їй народну артистку кремля. Один президент дає народного артиста, а інший президент може забрати. Не треба ні Верховної Ради, ні більшості ніякої,

– наполягає Павло Зібров.

Нагадаємо, ще в лютому 2021-го, до початку повномасштабного вторгнення, міністр культури Олександр Ткаченко пояснював, що не можна позбавити звання народного артиста України когось одного, наприклад, Філіпа Кіркорова, адже тоді доведеться переглянути державні нагороди й інших митців.

"Складно пояснити, чому в когось забирати, а в когось – ні", – казав Ткаченко за рік до повномасштабної війни.