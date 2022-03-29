Коли ми переможемо, спаде пелена, – Коля Сєрга про Регіну Тодоренко, яка мовчить про війну

Телеведучий і співак Коля Сєрга висловився про колегу Регіну Тодоренко, з якою знімався в "Орлі й решці". Він засудив позицію зірки, яка відмовчується у Москві.

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка живе в Росії, публічно не заявляє про війну в Україні та не визнає агресора. Востаннє вона лиш заспівала Zombie – пісню-протест, заявивши, що музика звучить переконливіше.

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Коля Сєрга засудив Тодоренко

Колега Регіни Коля Сєрга, який служить в одеській теробороні, не підтримує позицію зірки. Водночас він зауважив, що в Росії є й ті, хто бореться з режимом.

У Росії є адекватні люди, які виходять та борються. Чинять опір режиму і розуміють, що в цьому мракобіссі необхідні промені світла. Їх садять до автозаків, б’ють, до суду викликають. Я маю таких друзів, і вони знову виходять й виходять. Я їм вдячний,

– поділився артист.

"А ті, хто сліпі, і починають розповідати про якусь "спецоперацію“, то нехай вони йдуть на*уй. В мене позиція полярна. Те саме стосується й колег. З Регіною я не спілкувався. Я думаю, що вона все сама чудово розуміє", – додав він.

Ведучий підкреслив, що Тодоренко сама зробила такий вибір, однак коли все закінчиться, непомітно перевзутися вже не вийде.

"Запах буде чутний, як тільки стихне вітер. Дивитись у вічі доведеться не лише своїм дітям. Ми на стороні добра. І коли ми переможемо, ті, хто зараз перевзувається, захочуть знову перевзутися в синьо-жовті. Але ми будемо пам'ятати, як пахнуть їхні ноги. Так просто з рук нікому нічого не зійде. Коли ми переможемо, у людей з очей спаде пелена", – підсумував Коля.

Що зірки кажуть про Тодоренко

Даша Астаф'єва шокована, що вагітна Регіна Тодоренко мовчить, поки російський агресор вбиває українських дітей та трощить міста.

Олексій Дурнєв поділився, що йому соромно за блогерку й ведучу, адже поки вона відмовчується в Москві, її батьки живуть в Одесі.

Євгену Синельникову Регіна надиктувала кілька голосових у сльозах, де просила триматися. Та режисер однаково вважає, що її розбір гардеробу – низький вчинок.