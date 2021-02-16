Коли Меган Маркл і принц Гаррі вдруге стануть батьками: інсайдер назвав дату

Британське подружжя Меган та Гаррі, які вже близько року живуть у США, вдруге стануть батьками. Інсайдер західного ЗМІ поділився, що жінка завагітніла восени, відтак пологи відбудуться наприкінці весни 2021 року.

У День святого Валентина Меган Маркл та принц Гаррі оголосили про свою другу вагітність. У їхнього сина Арчі народиться молодший братик або сестричка.

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Після оприлюднення гучної новини про вагітність герцогині Сассекської, у ЗМІ почали активно обговорювати усі деталі щодо народження малюка. Наразі стать дитини невідома, втім приблизну дату пологів в мережі вже оприлюднили.

Вони завжди хотіли мати кілька дітей – молодшого брата або сестру для Арчі, і вони схвильовано чекають на свого другого малюка. Це мрія, що збулася. Меган знову завагітніла восени минулого року. Народження дитини очікується наприкінці весни,

– повідомив інсайдер US Magazine.



Меган Маркл і принц Гаррі / Фото з інстаграму Місана Гаррімана

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