Коли Меган Маркл і принц Гаррі вдруге стануть батьками: інсайдер назвав дату

16 лютого 2021 , 11:03
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Джерело:

US Magazine

Британське подружжя Меган та Гаррі, які вже близько року живуть у США, вдруге стануть батьками. Інсайдер західного ЗМІ поділився, що жінка завагітніла восени, відтак пологи відбудуться наприкінці весни 2021 року.

У День святого Валентина Меган Маркл та принц Гаррі оголосили про свою другу вагітність. У їхнього сина Арчі народиться молодший братик або сестричка.

Важливо Принц Гаррі і Меган Маркл вдруге стануть батьками

Меган Маркл народить навесні

Після оприлюднення гучної новини про вагітність герцогині Сассекської, у ЗМІ почали активно обговорювати усі деталі щодо народження малюка. Наразі стать дитини невідома, втім приблизну дату пологів в мережі вже оприлюднили.

Вони завжди хотіли мати кілька дітей – молодшого брата або сестру для Арчі, і вони схвильовано чекають на свого другого малюка. Це мрія, що збулася. Меган знову завагітніла восени минулого року. Народження дитини очікується наприкінці весни,
– повідомив інсайдер US Magazine.


Меган Маркл і принц Гаррі / Фото з інстаграму Місана Гаррімана

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Меган Маркл вдруге вагітна: що відомо

  • Минулого року герцогиня вже втратила дитину – у липні 2020-го у неї стався викидень.
  • Щоб підтримати інших жінок, Маркл щиро про це розповіла публічно та написала статтю для The New York Times.
  • Єдиним, хто підтримав подружжя після гіркої втрати, став дядько принца Гаррі – Чарльз Спенсер (брат принцеси Діани).
  • Після оголошення про другу вагітність королівська сім'я підтримала пару та і бажає всього їй найкращого.
  • Зараз вона почувається чудово і не тямить себе із щастя.