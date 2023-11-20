Співачка KOLA потрапила на Times Square у Нью-Йорку: яскраві фото з США

Українська співачка KOLA з'явилася на білборді у Нью-Йорку на Times Square з піснею "Бути простим". Вона очолила відому музичну підбірку.

Анастасія Прудіус (справжнє ім'я співачки) стала амбасадоркою листопада EQUAL UKRAINE від Spotify. Так називають низку музичних підбірок, які випускають в ефір у більше, ніж 50 країнах світу. Мета цієї ініціативи – поширювати музичну творчість жінок з усього світу.

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KOLA з'явилася на Times Square у Нью-Йорку

Співачка очолила підбірку листопада EQUAL Ukraine з треком "Бути простим", який вийшов минулого тижня. Завдяки цьому на Times Square у Нью-Йорку виклали білборд з фото KOLA. До речі, саму пісню внесуть до плейліста EQUAL Global з майже мільйоном підписників.

Це відповідальна місія, адже про Україну все більше говорять у світі не тільки через війну, а й через культуру нашої країни. Проєкт EQUAL від Spotify запустили у 2021 році у Міжнародний жіночий день, і він теж є способом боротьби за рівність наших прав, зокрема у музиці. І це важливо, адже музика може допомогти сформувати майбутнє,

– підкреслила артистка.

KOLA додала, що нова пісня стала дуже особливою для неї. Адже сенс треку співзвучний з назвою – бути простим.



KOLA на білборді / Фото менеджмент артистки



KOLA на білборді / Фото менеджмент артистки

Які раніше пісні випускала KOLA