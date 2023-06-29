Виконавиця, яка нещодавно представила спільний трек з Alyona Alyona "Небо хилиться", 29 червня презентувала відеороботу на ще одну свою пісню "Цінувати життя". У відео співачка вирішила показати спогади з дня, коли почувалася щасливою.

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Відеоробота на нову пісню KOLA

Кліпом на музичну композицію "Цінувати життя" став відеоряд з київського сольного концерту співачки, на який завітали найближчі для Насті люди, зокрема її мама та друзі. В той день співачка насправді зрозуміла, що означає словосполучення "цінувати життя".

За 2 дні сольників у Києві я пережила неймовірну кількість різних емоцій. Щастя й радість межували з сумнівами доцільності концертів та сумом через події в Україні, але витримати ці емоційні гойдалки допомогли мої люди, які завжди поряд і готові розділити зі мною рішення та переживання. На сцені я відчувала шалену підтримку присутніх, це не передати словами, тому вирішила зробити лірик-відео зі спогадами, адже тоді "Цінувати життя" я могла особливо гостро,

– висловилась співачка.

KOLA – "Цінувати життя": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Слухачам сподобалась як пісня, так і кліп до неї. В коментарях люди висловили своє захоплення відеороботою та подякували співачці за творчість:

"Дуже класний та щирий кліп. Ваші пісні пронизують в саме серце і на душі стає тепліше. Дякуємо за ваші пісні";

"Ваші пісні хочеться слухати і слухати. Відеоробота викликає такі теплі й добрі відчуття, дякую";

"Боже, кайф. На одному подиху та з посмішкою на обличчі подивилась це відео. Дякую";

"Все відео посміхалась, а під кінець сльози наверталися. Це просто супер";

"Вау, дуже теплий кліп. Ти знайшла себе".

До слова, KOLA неодноразово зазначала, що під час війни шанувальники не побачать дорогих кліпів від неї, адже сьогодні є важливіші речі, на які слід витрачати кошти. Наприклад, допомога українській армії та постраждалим від повномасштабного вторгнення.

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