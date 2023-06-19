Українські виконавиці випустили дуетну пісню та відеороботу 16 червня. Трек з кожним днем стає все популярнішим в мережі. Під кліпом до пісні вже тисячі переглядів, лайків та сотні коментарів.

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Alyona Alyona та KOLA презентували музичну композицію "Небо хилиться"

У пісні співачки оспівали почуття, коли ти в стані важких роздумів шукаєш відповіді на свої запитання. Спільною роботою артистки хотіли висловити підтримку своїм слухачам й закликати їх вірити в краще.

Коли в голові безліч запитань, а події навколо збивають тебе зі шляху і ти стоїш на роздоріжжі – найчастіше ти дивишся в небо в пошуках відповідей. Важливо розуміти, що у світі ще є правда. Про це говорили поети й письменники, мотивуючи людей не опускати руки. Знайте, що правда завжди буде явною, а світло – перемагає темряву,

– висловились про трек співачки.

Реакція шанувальників

Слухачам дуже сподобалась колаборація двох популярних українських співачок. В коментарях під відеороботою до пісні фанати подякували виконавицям за їхню плідну працює.

"Найкращий дует. Співайте ще разом";

"Неймовірно круто, дякую за цей тандем і чудову пісню";

"Надзвичайно шикарний трек. Дякую за ці чудові емоції, за філософію, за любов, за українську мову. ️️️Попали в саме серденько";

"Чудовий трек. Слухатиму із задоволенням";

"Дуже гарна композиція. Дякую за кліп та за те, що підносите нашу культуру на вищий рівень".

Зазначимо, що зараз KOLA разом з Мартою Липчей, ROXOLANA та Angy Kreyda перебуває в благодійному турі "Нескорені", всі кошти з якого йдуть на протезування військових. Як пройшов концерт у Львові – дивіться в нашому ексклюзивному матеріалі.