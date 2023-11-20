Анастасия Прудиус (настоящее имя певицы) стала амбассадором ноября EQUAL UKRAINE от Spotify. Так называют ряд музыкальных подборок, которые выпускают в эфир в более чем 50 странах мира. Цель этой инициативы – распространять музыкальное творчество женщин со всего мира.
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KOLA появилась на Times Square в Нью-Йорке
Певица возглавила подборку ноября EQUAL Ukraine с треком "Быть простым", который вышел на прошлой неделе. Благодаря этому на Times Square в Нью-Йорке выложили билборд с фото KOLA. Кстати, самую песню внесут в плейлист EQUAL Global с почти миллионом подписчиков.
Это ответственная миссия, ведь об Украине все больше говорят в мире не только из-за войны, но и культуры нашей страны. Проект EQUAL от Spotify запустили в 2021 году в Международный женский день, и он тоже является способом борьбы за равенство наших прав, в частности в музыке. И это важно, ведь музыка может помочь сформировать будущее,
– подчеркнула артистка.
KOLA добавила, что новая песня стала очень особенной для нее. Ведь смысл трека созвучен названию – быть простым.
KOLA на биллборде / Фото менеджмент артистки
KOLA на биллборде / Фото менеджмент артистки
Какие ранее песни выпускала KOLA
- В августе певица порадовала поклонников новым треком. Она выпустила его с молодой исполнительницей Владой, которая поет под псевдонимом VLADA K. По словам артисток, это песня-мотивация для всех слушателей, поскольку сейчас не хватает положительных мыслей.
- В июле артистка выпустила новую трогательную песню "Под крылом" и клип к ней. В композиции говорится о важном значении любимого человека и окриляющих сильных чувствах. Клип снимали у моря, который певица считает местом силы.
- В июне KOLA поразила видеоработой на песню "Ценить жизнь", в которой показала собственные эмоции. В клипе артистка показала воспоминания со дня, когда она чувствовала себя очень счастливой. Поклонники оценили этот трек певицы.
- Еще раньше Alyona Alyona и KOLA выпустили музыкальную композицию "Небо клонится". В песне говорится о состоянии размышлений, когда человек ищет ответы на собственные вопросы. Этим треком артистки хотели поддержать своих поклонников и призвать их не опускать руки.