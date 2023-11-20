Анастасія Прудіус (справжнє ім'я співачки) стала амбасадоркою листопада EQUAL UKRAINE від Spotify. Так називають низку музичних підбірок, які випускають в ефір у більше, ніж 50 країнах світу. Мета цієї ініціативи – поширювати музичну творчість жінок з усього світу.
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KOLA з'явилася на Times Square у Нью-Йорку
Співачка очолила підбірку листопада EQUAL Ukraine з треком "Бути простим", який вийшов минулого тижня. Завдяки цьому на Times Square у Нью-Йорку виклали білборд з фото KOLA. До речі, саму пісню внесуть до плейліста EQUAL Global з майже мільйоном підписників.
Це відповідальна місія, адже про Україну все більше говорять у світі не тільки через війну, а й через культуру нашої країни. Проєкт EQUAL від Spotify запустили у 2021 році у Міжнародний жіночий день, і він теж є способом боротьби за рівність наших прав, зокрема у музиці. І це важливо, адже музика може допомогти сформувати майбутнє,
– підкреслила артистка.
KOLA додала, що нова пісня стала дуже особливою для неї. Адже сенс треку співзвучний з назвою – бути простим.
KOLA на білборді / Фото менеджмент артистки
KOLA на білборді / Фото менеджмент артистки
Які раніше пісні випускала KOLA
- У серпні співачка порадувала прихильників новим треком. Вона випустила його з молодою виконавицею Владою, яка співає під псевдонімом VLADA K. За словами артисток, це пісня- мотивація для всіх слухачів, оскільки зараз не вистачає позитивних думок.
- У липні артистка випустила нову зворушливу пісню "Під крилом" та кліп до неї. У композиції йдеться про важливе значення коханої людини та сильні почуття, які окриляють. Кліп знімали біля моря, який співачка вважає місцем сили.
- У червні KOLA вразила відеороботою на пісню "Цінувати життя", в якому показала власні емоції. У кліпі артистка показала спогади з дня, коли відчувала себе дуже щасливою. Шанувальники оцінили цей трек співачки.
- Ще раніше Alyona Alyona та KOLA випустили музичну композицію "Небо хилиться". У пісні йдеться про стан роздумів, коли людина шукає відповіді на власні запитання. Цим треком артистки хотіли підтримати своїх прихильників та закликати їх не опускати руки.