Кохану Макса Михайлюка виписали з пологового: зворушливе перше фото з донечкою

Дівчина "Холостяка" Макса Михайлюка 27 квітня вперше стала мамою. Незважаючи на те, що моделі робили кесарів розтин, Дашу Хлистун вже виписали з пологового разом із новонародженою.

Вже через 3 дні після пологів кохана "Холостяка" Максима Михайлюка переночувала з новонародженою донечкою у своїй квартирі. Про це вона сповістила у своєму блозі.

До слова Лілія Ребрик показала яскраві сімейні фото зі святкування 3-річчя молодшої доньки

Дашу Хлистун з донькою виписали з лікарні

Вдома новоспечену матусю з донькою чекали багато кульок, іграшки та величезні букети червоних квітів. Схоже, батько Максим Михайлюк хотів зробити коханій сюрприз.



Дашу Хлистун виписали з пологового / Кадр з інстаграм-сторіз моделі

На своїй сторінці дівчина також опублікувала першу зворушливу світлину з донькою. Вона показала, як лежить на ліжку, а на її грудях солодко спить маленька Аріана. Зіркові батьки поки що не показують обличчя доньки.

Даша Хлистун позує перед камерою усміхнена, незважаючи на те, що все ще відновлюється від пологів. Але вона однаково щаслива, що стала мамою.



Даша Хлистун з донькою / Фото з інстаграму Даші Хлистун

Зворушливими фото з виписки поділився й сам Михайлюк. Він розповів, що коли цілує та обімає донечку, то тане, немов "масло на шматку стейка".

Даша Хлистун і Макс Михайлюк стали батьками: коротко