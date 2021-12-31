Коханий наш таточко, – дружина Віктора Павліка привітала співака з днем народження

Відомий український співак Віктор Павлік святкує день народження. Катерина Реп'яхова вже привітала артиста зворушливим відео.

31 грудня родина українського музиканта Віктора Павліка не тільки готується до Нового року, але й святкує день народження. Цього року артистові виповнилося 56 років.

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Дружина Павліка привітала чоловіка з 56-річчям

Дружина співака вже присвятила йому зворушливе привітання в інстаграмі. Вона опублікувала відео, де зібрала безліч кадрів з чоловіком. У ролику навіть є фото з їхнім сином Михайликом, що народився у 2021 році.

Коханий наш таточко, з днем народження! Ти найкращий для нас! Твоя сім'я,

– підписала публікацію Катерина Реп'яхова.

Шанувальники зіркової пари долучилися до привітань в коментарях:

"Вітаю з днем народження!! Здоров'я міцного й успіхів!!! Процвітання і божого благословення!";

"Вітаю! Здоров'я міцного, сімейного затишку, любові, миру, добра на многії літа!";

"Красива пісня";

"З днем народження, міцного здоров'я та наснаги";

"Вітаю. Будьте щасливі".

Зазначимо, лиш нещодавно подружжю Павліка довелось пережити сімейну кризу: