Коханий наш таточко, – дружина Віктора Павліка привітала співака з днем народження
Джерело:інстаграм Катерини Реп'яхової
Відомий український співак Віктор Павлік святкує день народження. Катерина Реп'яхова вже привітала артиста зворушливим відео.
31 грудня родина українського музиканта Віктора Павліка не тільки готується до Нового року, але й святкує день народження. Цього року артистові виповнилося 56 років.
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Дружина Павліка привітала чоловіка з 56-річчям
Дружина співака вже присвятила йому зворушливе привітання в інстаграмі. Вона опублікувала відео, де зібрала безліч кадрів з чоловіком. У ролику навіть є фото з їхнім сином Михайликом, що народився у 2021 році.
Коханий наш таточко, з днем народження! Ти найкращий для нас! Твоя сім'я,
– підписала публікацію Катерина Реп'яхова.
Шанувальники зіркової пари долучилися до привітань в коментарях:
- "Вітаю з днем народження!! Здоров'я міцного й успіхів!!! Процвітання і божого благословення!";
- "Вітаю! Здоров'я міцного, сімейного затишку, любові, миру, добра на многії літа!";
- "Красива пісня";
- "З днем народження, міцного здоров'я та наснаги";
- "Вітаю. Будьте щасливі".
Зазначимо, лиш нещодавно подружжю Павліка довелось пережити сімейну кризу:
- Катерина Реп'яхова зізнавалась, що її образив чоловік. Вона показала фото, як плаче через сварку. Ймовірно, Віктор Павлік виступив проти того, щоб Катерина подавала в суд на його колишню дружину Ларису після її слів "нахабна холоднокровна тварюка".
- Згодом дружина музиканта зізналась, що в сім'ї настала криза, й вона не знає, чи зможе з неї вийти. Віктор Павлік не коментував конфлікт, але неодноразово наголошував на почуттях до дружини.
- Катерина не розкривала подробиць та причин конфлікту, але натякнула на присутність у ньому третьої людини. Вона розповіла, що Віктор Павлік буде ходити до психолога, щоб працювати над почуттям провини заради сім'ї.
- Вже після завершення сварки Реп'яхова наголосила, що криза лише зміцнила стосунки з чоловіком.