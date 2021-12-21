Між колишньою та теперішньою дружинами музиканта розгорівся конфлікт, в результаті якого Реп'яхова подала позов на Созаєву до суду. Однак у цій ситуації Павлік не підтримав кохану. Схоже, саме через це подружжя серйозно посварилося.

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Стосунки Реп'яхової та Павліка після сварки

В інстаграм-сторіз блогерка пояснила, чому посварилася з коханим, однак усіх подробиць не розкривала: "Моєму чоловікові протягом багатьох років казали, що він винен у всіх гріхах. У незаможності, в несамостійності іншої людини "винен" мій чоловік. І навіть у смерті власного сина. З цим дуже важко жити. Віктор Павлік дуже недовірлива людина. Інша людина це дуже добре знає і тисне на його слабкі місця".

Мій чоловік готовий працювати над цим відчуттям провини, працювати з психологом. Заради нашої сім'ї,

– додала Реп'яхова.

Блогерка зауважила, що Віктор Павлік занадто добрий, а інша людина цим користується. Катерина не може спокійно спостерігати за цим: "Але ми впораємося. Заради Михасика! Чоловік пообіцяв мені, що в нашій сім'ї більше ніколи не буде зла". Ймовірно, "іншою людиною" Катерина називає ексдружину коханого – Ларису Созаєву.

Ба більше, зазначила, що ніколи не скаже про чоловіка нічого поганого, навіть якщо не зі всім погоджується. Бо він батько її сина: "Бо Віктор Павлік добрий, чуйний, турботливий. І це я кажу тоді, коли вся образа в моїй душі ще не минула".

Катерина Реп'яхова про Віктора Павліка / Скриншоти інстагра-сторіз блогерки

У час, коли сім'я переживає складний період, Віктор Павлік в інстаграмі як ніколи часто говорить про любов до сина та дружини. Він наголошує, що любить Михасика і його маму.