У рідному місті Теребовля Віктор Павлік з'являється дуже рідко. До матері він заїжджає лише тоді, коли гастролює Західною Україною. Така нагода випала перед Новим роком. Зіркова сім'я зробила сюрприз 82-річній жінці – приїхала до неї з онуком Михасиком.
До теми Катерина Реп'яхова з сином і мамою прогулялася Львовом: відео з різдвяного ярмарку
Віктор Павлік познайомив 6-місячного сина з матір'ю
Родина артиста зупинилась у готелі в Івано-Франківську, а звідти вирушила в Теребовлю. Так, літня мама Павліка Олександра Григорівна вперше побачила Михайла, якому нещодавно виповнилось 6 місяців. Він наймолодший з чотирьох її онуків.
Кнопочка малесенька, ляля. Таким морозом тебе витягнули надвір… Такий нівроку,
– відреагувала бабуся.
Мама співака бавилася з Михасиком, поки син і невістка гортали старі альбоми. На завершення зустрічі вони й собі влаштували сімейну фотосесію. Зірковий татко всіляко знайомив сина з бабусею Шурою, а та не могла натішитися приїзду рідних.
"Емоцій було сьогодні багато", – зауважила Катерина Реп'яхова.
Михасик у бабусі,
– лаконічно підписав Віктор Павлік у своєму інстаграмі.
Віктор Павлік з мамою і сином Михайлом / Фото з інстаграму співака
Віктор Павлік з сином і мамою / Відео з інстаграму Катерини Реп'яхової
До теми Не хоче брати гроші та відкладає на похорон: Віктор Павлік розповів, як живе його 81-річна мама
Реакція мережі на фото Павліка з мамою і сином
Фани засипали співачка коментарями, що малюк дуже схожий не лише на нього, а й на бабусю:
- "Михасик дуже схожий на бабусю, а Віктор Франкович – на маму. Щастя вашій родині. Довгих років життя милій жінці на цьому фото зі щирою усмішкою";
- "Схожий і на тата, і на бабусю";
- "Три покоління щасливих очей";
- "Ви всі схожі, ну просто одне обличчя";
- "Яка чудесна фотографія. Здоров'я вашій мамі".