31 декабря семья украинского музыканта Виктора Павлика не только готовится к Новому году, но и отмечает день рождения. В этом году артисту исполнилось 56 лет.

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Жена Павлика поздравила мужа с 56-летием

Жена певца уже посвятила ему трогательное поздравление в инстаграме. Она опубликовала видео, где собрала множество кадров с мужем. В ролике даже есть фото с их сыном Михайликом, который родился в 2021 году.

Любимый наш папочка, с днем ​​рождения! Ты самый лучший для нас! Твоя семья,

– подписала публикацию Екатерина Репяхова.

Поклонники звездной пары присоединились к поздравлениям в комментариях:

"Поздравляю с днем ​​рождения!! Здоровья крепкого и успехов!!! Процветания и божьего благословения!";

"Привет! Здоровья крепкого, семейного уюта, любви, мира, добра на многие годы!";

"Красивая песня";

"С днем ​​рождения, крепкого здоровья и вдохновения";

"Привет. Будьте счастливы".

Отметим, недавно супругам пришлось пережить семейный кризис: