31 грудня родина українського музиканта Віктора Павліка не тільки готується до Нового року, але й святкує день народження. Цього року артистові виповнилося 56 років.
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Дружина Павліка привітала чоловіка з 56-річчям
Дружина співака вже присвятила йому зворушливе привітання в інстаграмі. Вона опублікувала відео, де зібрала безліч кадрів з чоловіком. У ролику навіть є фото з їхнім сином Михайликом, що народився у 2021 році.
Коханий наш таточко, з днем народження! Ти найкращий для нас! Твоя сім'я,
– підписала публікацію Катерина Реп'яхова.
Шанувальники зіркової пари долучилися до привітань в коментарях:
- "Вітаю з днем народження!! Здоров'я міцного й успіхів!!! Процвітання і божого благословення!";
- "Вітаю! Здоров'я міцного, сімейного затишку, любові, миру, добра на многії літа!";
- "Красива пісня";
- "З днем народження, міцного здоров'я та наснаги";
- "Вітаю. Будьте щасливі".
Зазначимо, лиш нещодавно подружжю Павліка довелось пережити сімейну кризу:
- Катерина Реп'яхова зізнавалась, що її образив чоловік. Вона показала фото, як плаче через сварку. Ймовірно, Віктор Павлік виступив проти того, щоб Катерина подавала в суд на його колишню дружину Ларису після її слів "нахабна холоднокровна тварюка".
- Згодом дружина музиканта зізналась, що в сім'ї настала криза, й вона не знає, чи зможе з неї вийти. Віктор Павлік не коментував конфлікт, але неодноразово наголошував на почуттях до дружини.
- Катерина не розкривала подробиць та причин конфлікту, але натякнула на присутність у ньому третьої людини. Вона розповіла, що Віктор Павлік буде ходити до психолога, щоб працювати над почуттям провини заради сім'ї.
- Вже після завершення сварки Реп'яхова наголосила, що криза лише зміцнила стосунки з чоловіком.