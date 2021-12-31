31 грудня родина українського музиканта Віктора Павліка не тільки готується до Нового року, але й святкує день народження. Цього року артистові виповнилося 56 років.

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Дружина Павліка привітала чоловіка з 56-річчям

Дружина співака вже присвятила йому зворушливе привітання в інстаграмі. Вона опублікувала відео, де зібрала безліч кадрів з чоловіком. У ролику навіть є фото з їхнім сином Михайликом, що народився у 2021 році.

Коханий наш таточко, з днем народження! Ти найкращий для нас! Твоя сім'я,
– підписала публікацію Катерина Реп'яхова.

Шанувальники зіркової пари долучилися до привітань в коментарях:

  • "Вітаю з днем народження!! Здоров'я міцного й успіхів!!! Процвітання і божого благословення!";
  • "Вітаю! Здоров'я міцного, сімейного затишку, любові, миру, добра на многії літа!";
  • "Красива пісня";
  • "З днем народження, міцного здоров'я та наснаги";
  • "Вітаю. Будьте щасливі".

Зазначимо, лиш нещодавно подружжю Павліка довелось пережити сімейну кризу:

  • Катерина Реп'яхова зізнавалась, що її образив чоловік. Вона показала фото, як плаче через сварку. Ймовірно, Віктор Павлік виступив проти того, щоб Катерина подавала в суд на його колишню дружину Ларису після її слів "нахабна холоднокровна тварюка".
  • Згодом дружина музиканта зізналась, що в сім'ї настала криза, й вона не знає, чи зможе з неї вийти. Віктор Павлік не коментував конфлікт, але неодноразово наголошував на почуттях до дружини.
  • Катерина не розкривала подробиць та причин конфлікту, але натякнула на присутність у ньому третьої людини. Вона розповіла, що Віктор Павлік буде ходити до психолога, щоб працювати над почуттям провини заради сім'ї.
  • Вже після завершення сварки Реп'яхова наголосила, що криза лише зміцнила стосунки з чоловіком.