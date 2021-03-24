Хочу сім'ю, де чоловік має час на дружину, – кохана Дзідзьо розповіла про складні стосунки з ним

Співачка SLAVIA, яка є дружиною популярного українського музиканта Дзідзьо, розповіла про сім'ю своєї мрії. Вона зазначила, що їхні стосунки мають право на існування, проте вона мріє про те, щоб у чоловіка був час на кохану та дітей.

SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла про особисте життя. Зокрема, зіркова дружина розповіла правду про стосунки з виконавцем Дзідзьо.

Цікаво Я допускала, що в мене може бути інший чоловік, – дружина Дзідзьо приголомшила зізнанням

SLAVIA про складні стосунки з чоловіком

Жінка зазначила, що такі стосунки, як у неї з Дзідзьо, мають право на існування, проте це не та сім'я, про яку вона мріє.

Хочу мати сім'ю, де разом проводять багато часу, разом подорожують. Це моя мрія. Щоб чоловік мав час на жінку, на дитину. Мені не хочеться, щоб дитина росла без батьківської уваги,

– зізналася Ярослава.

"Зараз такий час, що не доводиться обирати між кар'єрою та сім'єю. Обирають і те, й інше. Можна це поєднувати. Мрію, щоб можна було спокійно випити чаю, насолодитися вечерею. Без внутрішнього напруження. Зараз я відвойовую свої кордони, які колись добровільно здала", – поділилася Хома.

Я розумію, що колись рішення віддати першість чоловікові, щоб він будував кар'єру, було моїм. Зараз я вчуся любити і слухати себе. З Михайлом я живу і насолоджуюся. Не знаю, що буде в майбутньому, але спокійно прийму будь-яку ситуацію,

– зазначила SLAVIA.

Інтерв'ю SLAVIA: дивіться відео онлайн

Подробиці стосунків SLAVIA та Дзідзьо