"Клон" Винника випустив новий трек: за що його розкритикували в мережі

DISCOMAN, якого називають "клоном" Винника, презентував другу пісню. Трек називається "День народження" та вже збирає неоднозначні реакції від шанувальників.

Реліз композиції та вихід кліпу відбулися 13 липня. Відеороботу на веселу пісню про день народження співак записав на парковому мості у Києві.

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Нова пісня "клона" Олега Винника

Псевдонім виконавця – DISCOMAN, а його трек називається "День народження". У відеороботі він не показує своє обличчя, видно лише його чорну куртку зі сріблястими вставками, шкіряні штани й туфлі. Його ретро-образ та коротке біляве волосся дуже нагадують стиль Олега Винника. У відео артист тримає в руках повітряні кульки й м'яку іграшку Вінні Пуха.

DISCOMAN – "День народження": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Слухачі неоднозначно сприйняли нову пісню. Більшість обурюються через, те що артист копіює образ Олега Винника. Вони переконані, що краще створити щось нове:

"Олег Винник такий один, і такого більше не буде, як би його не копіювали. А ви робіть собі свій імідж та виступайте";

"Дуже милий та позитивний кліп і пісня. Вітаю з прем'єрою";

"І до чого тут Винник? Який би Винник не був, а начепивши шкіряні штанці й повертівши задом, як Винник не заспіваєш";

"Поплавський, ми тебе впізнали";

"Чи не можна щось нове створити? Навіщо когось копіювати чи брати образ? Пісня, може, і непогана, але імідж варто власний створити".

Нагадаємо, у квітні продюсер Олександр Горбенко заявив, що призупиняє співпрацю з Олегом Винником. Тоді він додавав, що права на музику належать його компанії, до того ж є запит на використання образу Винника. "Звернень на переспіви та використання образу артиста було декілька", – казав Горбенко. І вже через деякий час вийшла перша пісня "клона" Олега Винника, яка називається "Гендер".