Колишній продюсер Олега Винника Олександр Горбенко, за словами експідопічного, має доступ до всіх сторінок артиста. На сторінці в інстаграмі днями з'явилося відео, що здивувало мережу.

Дивіться також Він не розуміє, де він, що він, – продюсер Полякової прокоментував "повернення" Винника

Олегу Виннику знайшли заміну

Відео, що опублікував Горбенко в інстаграмі – це кліп виконавця DISCOMAN – "Гендер". Сам артист майже не показує своє обличчя, видно лише його ретро-образ та коротке біляве волосся, що нагадує стиль Олега Винника. До слова, на ютубі ця відеоробота вийшла ще кілька місяців тому.

"Show must go on" (Шоу має тривати), – написав Горбенко під роликом. Схоже, він вирішив знайти заміну артистові.

Новий "Олег Винник": відео

У коментарях під дописом українці критикують Олександра Горбенка та вимагають повернути сторінку Олегу Виннику.

"Шоу Винника закінчилось 24 лютого його тупим мовчанням! Хоч ця сторінка вже і не його, але ваше шоу вже тютю, Олежка... Жили без вас і далі будем, сиди, де сидів півтора року";

"Фу, як низько. Виннику немає заміни. Дуже непрофесійний і нерозумний хід! Ми чекаємо на повернення Олега. А Ви маєте відповісти за всі свої дії, в тому числі за блокування і привласнення сторінок артиста в соцмережах";

"Це не Олег, ви що не бачите, це Горбенко всіх обманює";

"Хочу слухати Олега, а не цього";

"Олександр Горбенко, краще поверни людині доступ до його сторінки… А не публікуй стьоб і не вводи в оману людей".

Зауважимо, в інтерв'ю Олег Винник розповів про те, що його сторінками та всіма доменами володіє колишній продюсер Олександр Горбенко. У зв'язку з цим співак вирішив звернутися до поліції. "Він (Горбенко, – 24 Канал) поміняв абсолютно всі паролі, позакривав усе і потихеньку почав видаляти. Є юридичні особи, які цим займаються, і вони все доведуть, якщо Олег неправий – Олег скаже: "Аймсоренко перед усіма людьми".

Нагадаємо, у квітні Олександр Горбенко повідомив про призупинення співпраці з Олегом Винником. Тоді він додавав, що права на музику належать його компанії, до того ж є запит на використання образу Винника. "Звернень на переспіви та використання образу артиста було декілька", – казав Горбенко.