Релиз композиции и выход клипа прошли 13 июля. Видеоработу на веселую песню о дне рождения певец записал на парковом мосту в Киеве.

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Новая песня "клона" Олега Винника

Псевдоним исполнителя – DISCOMAN, а его трек называется День рождения. В видеоработе он не показывает свое лицо, видна только его черная куртка с серебристыми вставками, кожаные брюки и туфли. Его ретро-образ и короткие светлые волосы очень напоминают стиль Олега Винника. В видео артист держит в руках воздушные шарики и мягкую игрушку Винни Пуха.

DISCOMAN – "День рождения": смотрите видео онлайн

Реакция сети

Слушатели неоднозначно восприняли новую песню. Большинство возмущаются тем, что артист копирует образ Олега Винника. Они убеждены, что лучше создать что-нибудь новое:

"Олег Винник такой один, и такого больше не будет, как бы его ни копировали. А вы делайте себе свой имидж и выступайте";

"Очень милый и положительный клип и песня. Поздравляю с премьерой";

"И при чем здесь Винник? Какой бы Винник ни был, а нацепив кожаные штанишки и повертев задом, как Винник не споешь";

"Поплавский, мы тебя узнали";

"Нельзя ли что-нибудь новое создать? Зачем кого-то копировать или брать образ? Песня, может, и неплохая, но имидж стоит собственный создать".

Напомним, в апреле продюсер Александр Горбенко заявил, что приостанавливает сотрудничество с Олегом Винником. Тогда он добавлял, что права на музыку принадлежат его компании, и есть запрос на использование образа Винника. "Обращений на перепевки и использование образа артиста было несколько", – сказал Горбенко. И уже через некоторое время вышла первая песня "клона" Олега Винника, которая называется "Гендер".