Кім Кардашян знала про роман Каньє Веста з Іриною Шейк, – ЗМІ

10 червня 2021 , 16:08
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Джерело:

US Magazine

Репер Каньє Вест спровокував чутки про роман зі знаменитою моделлю Іриною Шейк. Інсайдери швидко з'ясували, що колишня дружина артиста Кім Кардашян не лише знала про стосунки зірок до викриття преси, а й схвалює їхній союз.

Про роман володаря Греммі та російської моделі всерйоз заговорили після того, як вони провели відпустку у Франції, приурочену до дня народження Каньє Веста. Як запевняють джерела, репер вже кілька місяців таємно зустрічається з Іриною Шейк. Чи не найпершою про зв'язок ексчоловіка з моделлю дізналася Кім Кардашян. Як не дивно, світська левиця не проти їхнього роману. 

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Кім знала, що Каньє та Ірина зустрічаються. Вона не проти цього, бо вона бачила, якою тихою і шанобливою була Ірина після розриву з Бредлі Купером,
– йдеться в повідомленні. 

Зауважимо, Кім Кардашян та Ірина Шейк часто перетиналися на світських заходах і модних показах, однак ніколи не були близькими. Попри це багатодітна матуся з повагою ставиться до моделі, адже схвалює її поведінку після розлучення з голлівудським актором Бредлі Купером.

Екси разом виховують 4-річну доньку Лею, поважають одне одного та залишаються справжньою командою. Разом з тим Ірина Шейк зумисне уникає запитань про Бредлі Купера в інтерв'ю, адже не хоче ділитися особистим. Ця позиція зірки також імпонує Кім Кардашян.

"Кім не хотіла б, щоб її колишній чоловік був з кимось, хто збирається спілкуватися з пресою", – зазначають інсайдери. 

Додамо, днями світська левиця зворушливо привітала Каньє Веста з днем народження, хоч шлюборозлучний процес зірок сповнений скандалами:

  • екси перестали спілкуватися ще до того, як Кім офіційно подала документи на розлучення. Каньє зумисне змінив усі номери телефонів і попросив контактувати з ними лише через охорону. 
  • нещодавно Кім назвала причиною розлучення з Каньє те, що у шлюбі з репером не почувалася щасливою. Він постійно переїжджав зі штату в штат, а вона через виховання дітей не могла супроводжувати його всюди; 
  • Сам Каньє Вест назвав світську левицю найгіршою дружиною, адже вона "була одержима славою, проявляла агресію, ревнувала, все драматизувала". Попри це артист досі носить обручку
Автор: Марина Джура