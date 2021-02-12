Кім Кардашян відсвяткує день закоханих, незважаючи на розлучення

12 лютого 2021 , 18:20
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Джерело:

People

Вже зовсім скоро настане День святого Валентина. Стало відомо, що Кім Кардашян, незважаючи на розлучення з Каньє Вестом, відсвяткує день закоханих. Його вона планує присвятити своїм дітям.

Американська знаменитість Кім Кардашян відсвяткує День святого Валентина. Зірка планує провести його разом зі своїми дітьми, адже з Каньє Вестом вона більше не контактує.

До слова Кім Кардашян різко відповіла хейтерам, які розкритикували її доньку: деталі

Як Кім Кардашян відсвяткує день закоханих

Джерела, близькі до світської левиці, повідомили, що вона планує все-таки відсвяткувати день свчтого Валентина, незважаючи на важкий рік і розлучення. Однак це в це свято вона присвятить свій час близьким, родичам і дітям.

У Кім все чудово. Вона запланувала святкування Дня святого Валентина зі своїми дітьми та родиною. Їй подобається робити цей день особливим для дітей. У неї немає жодного контакту з Каньє,
– пише видання.

Поки що невідомо, де саме і як буде проводити день закоханих американська знаменитість. Проте інсайдери повідомляють про її зосередженість на майбутньому.


Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян

Що відомо про розлучення Кім Кардашян і Каньє Веста

  • Останній рік видався для пари нелегким. Вони почали багато сваритись, зокрема, в них погіршились стосунки через балотування репера в президенти.
  • Згодом стало відомо про те, що Кім і Каньє перестали жити разом. Вони майже не спілкувались, хоч іноді вирушали на спільні поїздки, щоб врятувати сім'ю.
  • На початку січня ЗМІ повідомили, що зірки готують документи для розлучення.
  • Про причини розриву шлюбу Каньє Вест повідомить у піснях. А Кім Кардашян офіційно розсекретить розлучення в останніх сезонах реаліті-шоу.
  • Каньє Вест також вже забрав свої речі з будинку.