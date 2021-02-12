Кім Кардашян відсвяткує день закоханих, незважаючи на розлучення
Вже зовсім скоро настане День святого Валентина. Стало відомо, що Кім Кардашян, незважаючи на розлучення з Каньє Вестом, відсвяткує день закоханих. Його вона планує присвятити своїм дітям.
Джерело:People
Американська знаменитість Кім Кардашян відсвяткує День святого Валентина. Зірка планує провести його разом зі своїми дітьми, адже з Каньє Вестом вона більше не контактує.
До слова Кім Кардашян різко відповіла хейтерам, які розкритикували її доньку: деталі
Як Кім Кардашян відсвяткує день закоханих
Джерела, близькі до світської левиці, повідомили, що вона планує все-таки відсвяткувати день свчтого Валентина, незважаючи на важкий рік і розлучення. Однак це в це свято вона присвятить свій час близьким, родичам і дітям.
У Кім все чудово. Вона запланувала святкування Дня святого Валентина зі своїми дітьми та родиною. Їй подобається робити цей день особливим для дітей. У неї немає жодного контакту з Каньє,
– пише видання.
Поки що невідомо, де саме і як буде проводити день закоханих американська знаменитість. Проте інсайдери повідомляють про її зосередженість на майбутньому.
Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян
Що відомо про розлучення Кім Кардашян і Каньє Веста
- Останній рік видався для пари нелегким. Вони почали багато сваритись, зокрема, в них погіршились стосунки через балотування репера в президенти.
- Згодом стало відомо про те, що Кім і Каньє перестали жити разом. Вони майже не спілкувались, хоч іноді вирушали на спільні поїздки, щоб врятувати сім'ю.
- На початку січня ЗМІ повідомили, що зірки готують документи для розлучення.
- Про причини розриву шлюбу Каньє Вест повідомить у піснях. А Кім Кардашян офіційно розсекретить розлучення в останніх сезонах реаліті-шоу.
- Каньє Вест також вже забрав свої речі з будинку.
Поділитися новиною