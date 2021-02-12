Вже зовсім скоро настане День святого Валентина. Стало відомо, що Кім Кардашян, незважаючи на розлучення з Каньє Вестом, відсвяткує день закоханих. Його вона планує присвятити своїм дітям.

Американська знаменитість Кім Кардашян відсвяткує День святого Валентина. Зірка планує провести його разом зі своїми дітьми, адже з Каньє Вестом вона більше не контактує.

До слова Кім Кардашян різко відповіла хейтерам, які розкритикували її доньку: деталі

Як Кім Кардашян відсвяткує день закоханих

Джерела, близькі до світської левиці, повідомили, що вона планує все-таки відсвяткувати день свчтого Валентина, незважаючи на важкий рік і розлучення. Однак це в це свято вона присвятить свій час близьким, родичам і дітям.

У Кім все чудово. Вона запланувала святкування Дня святого Валентина зі своїми дітьми та родиною. Їй подобається робити цей день особливим для дітей. У неї немає жодного контакту з Каньє,

– пише видання.

Поки що невідомо, де саме і як буде проводити день закоханих американська знаменитість. Проте інсайдери повідомляють про її зосередженість на майбутньому.



Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян

Що відомо про розлучення Кім Кардашян і Каньє Веста