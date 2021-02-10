Кім Кардашян різко відповіла хейтерам, які розкритикували її доньку: деталі
Американська знаменитість Кім Кардашян показала малюнок, який зробила її донька. Фани розкритикували картину, але зірка різко відповіла на звинувачення.
Джерело:інстаграм Кім Кардашян
Відома американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян показала в інстаграм-сторіс картину, яку намалювала її 7-річна донька Норт. Але натомість вона наштовхулась на хвилю критики.
Дивіться також Пекло на Землі: Періс Гілтон поділилась спогадами про пережите насильство у школі-інтернаті
Кім Кардашян показала малюнок доньки
Знаменитість в інстаграмі оприлюднила фото, на якому була зображена картина, яку намалювала її донька Норт. Зіркова матуся назвала її "маленькою художницею". На картині зображений гарний пейзаж, виконаний в стилі відомого американського художника Бобба Росса, який записав безліч відеоуроків.
Донька Кім Кардашян зі своїм малюнком / Фото з інстаграм-сторіс
Однак в мережі по-різному сприйняли публікацію Кардашян. Одні шанувальники захоплювалися талантом дівчинки:
- Вона така ж, як Каньє;
- Норт – дівчинка з багатьма талантами;
- Чудова робота, не здавайся;
- Вражаюче, чи не так?;
- Вона хороша художниця.
Але інші наголосили, що 7-річна дитина не може створити такий малюнок:
- Кім придбала це й підписала ім'ям Норт;
- 7-річна дівчинка не може намалювати таке;
- Чому так важко в це повірити?;
- Вона обманює у всьому;
- Це просто фейк.
Відповідь Кім Кардашян
Зіркова матуся була обурена такою кількістю негативних коментарів. Кім у відповідь оприлюднила ще одне сторіс, де написала: "Не грайте зі мною, коли справа стосується моїх дітей!". Вона наголосила, що Норт ходить з найкращою подругою на уроки живопису олійними фарбами.
"Норт неймовірно старанно працювала над своєю картиною. На її створення пішло кілька тижнів... Як ви смієте бачити дітей, які роблять приголомшливі речі, а потім намагатися звинувачувати їх в тому, що вони не приголомшливі. Перестаньте ганьбитися зі своїм негативом і дозвольте кожній дитині бути великою. Це Норт намалювала цю картину", – зазначила Кім Кардашян.
Відповідь Кім Кардашян / Фото з інстаграм-сторіс
Поділитися новиною