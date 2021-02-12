Уже совсем скоро наступит День святого Валентина. Стало известно, что Ким Кардашян, несмотря на развод с Канье Уэстом, отпразднует праздник влюбленных. Его она планирует посвятить своим детям.

Американская знаменитость Ким Кардашян отпразднует День святого Валентина. Звезда планирует провести его вместе со своими детьми, ведь с Канье Уэстом она больше не контактирует.

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Как Ким Кардашян отпразднует день влюбленных

Источники, близкие к светской львице, сообщили, что она планирует все-таки отпраздновать День святого Валентина, несмотря на тяжелый год и развод. Однако в этот праздник она посвятит свое время близким, родственникам и детям.

У Ким все замечательно. Она запланировала празднование Дня святого Валентина со своими детьми и семьей. Ей нравится делать этот день особенным для детей. У нее нет никакого контакта с Канье,

– пишет издание.

Пока неизвестно, где именно и как будет проводить день влюбленных американская знаменитость. Однако инсайдеры сообщают о ее сосредоточенности на будущем.



Ким Кардашян / Фото из инстаграма Ким Кардашян

Что известно о разводе Ким Кардашян и Канье Уэста