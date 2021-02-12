Ким Кардашян отпразднует день влюбленных, несмотря на развод
Уже совсем скоро наступит День святого Валентина. Стало известно, что Ким Кардашян, несмотря на развод с Канье Уэстом, отпразднует праздник влюбленных. Его она планирует посвятить своим детям.
Источник:People
Американская знаменитость Ким Кардашян отпразднует День святого Валентина. Звезда планирует провести его вместе со своими детьми, ведь с Канье Уэстом она больше не контактирует.
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Как Ким Кардашян отпразднует день влюбленных
Источники, близкие к светской львице, сообщили, что она планирует все-таки отпраздновать День святого Валентина, несмотря на тяжелый год и развод. Однако в этот праздник она посвятит свое время близким, родственникам и детям.
У Ким все замечательно. Она запланировала празднование Дня святого Валентина со своими детьми и семьей. Ей нравится делать этот день особенным для детей. У нее нет никакого контакта с Канье,
– пишет издание.
Пока неизвестно, где именно и как будет проводить день влюбленных американская знаменитость. Однако инсайдеры сообщают о ее сосредоточенности на будущем.
Ким Кардашян / Фото из инстаграма Ким Кардашян
Что известно о разводе Ким Кардашян и Канье Уэста
- Последний год выдался для пары нелегким. Они начали много ссориться, в частности, у них ухудшились отношения из-за баллотирования рэпера в президенты.
- Впоследствии стало известно о том, что Ким и Канье перестали жить вместе. Они почти не общались, хотя иногда отправлялись в совместные поездки, чтобы спасти семью.
- В начале января СМИ сообщили, что звезды готовят документы для развода.
- О причинах разрыва брака Канье Уэст сообщит в песнях. А Ким Кардашян официально рассекретит развод в последних сезонах реалити-шоу.
- Канье Уэст также уже забрал свои вещи из дома.
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