Кім Кардашян пішла від 28-річного Піта Девідсона, з яким прозустрічалася 9 місяців, – ЗМІ

У жовтні 2021-го Кім Кардашян оголосила про роман з актором і коміком Пітом Девідсоном, молодшим на 13 років. Їхні стосунки тривали 9 місяців, цього тижня пара розійшлася.

Роман з 28-річним Пітом Девідсоном 41-річна Кім Кардашян закрутила під час шлюборозлучного процесу з репером і батьком чотирьох своїх дітей Каньє Вестом. Вони досі не розлучилися офіційно, а світська левиця вже встигла порвати зі своїм новим бойфрендом.

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Чому Кім Кардашян розійшлася з Пітом Девідсоном

Ані Кім, ані Піт поки не коментують свій розрив, однак інсайдери запевняють, що вони розійшлися через напружені графіки та велику відстань. Актор уже кілька місяців живе в Австралії, де знімає свій майбутній фільм "Чарівники", а телезірка – у США. У липні вона літала до нього у романтичну відпустку у тропічний ліс Дейнтрі. Однак, очевидно, це не врятувало їхні стосунки.

Частково причиною їхнього розставання була їхня зайнятість. Вони обоє постійно подорожують, і це було важко,

– йдеться в повідомленні інсайдера.

Інше джерело стверджує, що Кім Кардашян і Піт Девідсон люблять і поважають одне одного, але їм дуже складно підтримувати стосунки на відстані.

Кім Кардашян з Пітом Девідсоном / Фото з інстаграму світської левиці

Яким був роман Кім Кардашян з Пітом Девідсоном

Піт Девідсон і Кім Кардашян оголосили про свій роман дев'ять місяців тому. Це сталося після того, як світська левиця дебютувала як ведуча шоу Saturday Night Live, де комік тоді був актором. Тоді вони вперше "поцілувалися" для скетчу.

У жовтні їх заскочили на побаченні в парку розваг Knott's Berry Farm, що в Каліфорнії, а вже за кілька тижнів Девідсон запросив на вечірку маму Кім Кардашян Кріс Дженнер.

У січні 2022-го, одразу після святкування Нового року, закохані літали на Багами, а на червону доріжку Met Gala 2022 вийшли разом.

Про романи головного ловеласа Голлівуду Піта Девідсона до Кім Кардашян читайте за посиланням

Кім Кардашян з Пітом Девідсоном на Met Gala 2022 / Фото з інстаграму світської левиці