Папараці уважно стежать за життям знаменитостей, зокрема й за зіркою реаліті-шоу Кім Кардашян, яка не так давно закрутила новий роман. 5 січня журналісти сфотографували Кім Кардашян в компанії Піта Девідсона.

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Пара відправилась на відпочинок на Багамські острови. На публіці вони трималися за руки та усміхалися.

Зірки вирішили почати 2022 рік зі спільного відпочинку тому, що перед цим були зайняті своїми справами. Вони рідко бачилися, адже Девідсон працював у Маямі, а Кардашян проводила час з дітьми.

Для виходу у світ Кім Кардашян обрала провокативний аутфіт. Світська левиця позувала у чорному топі з глибоким декольте та широкими штанами.

Фото пари на відпочинку можна переглянути за посиланням.

Що відомо про роман Кім Кардашян та Піта Девідсона