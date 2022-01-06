Кім Кардашян полетіла на Багами разом з бойфрендом Пітом Девідсоном

Американська знаменитість Кім Кардашян влаштувала зимову відпустку. Вона вирушила на Багами з Пітом Девідсоном.

Папараці уважно стежать за життям знаменитостей, зокрема й за зіркою реаліті-шоу Кім Кардашян, яка не так давно закрутила новий роман. 5 січня журналісти сфотографували Кім Кардашян в компанії Піта Девідсона.

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Пара відправилась на відпочинок на Багамські острови. На публіці вони трималися за руки та усміхалися.

Зірки вирішили почати 2022 рік зі спільного відпочинку тому, що перед цим були зайняті своїми справами. Вони рідко бачилися, адже Девідсон працював у Маямі, а Кардашян проводила час з дітьми.

Для виходу у світ Кім Кардашян обрала провокативний аутфіт. Світська левиця позувала у чорному топі з глибоким декольте та широкими штанами.

Що відомо про роман Кім Кардашян та Піта Девідсона

29 жовтня 27-річного коміка та 41-річну світську левицю помітили разом у Каліфорнії. Пара проводила час разом у парку розваг, де трималася за руки. Але інсайдери тоді спростували чутки про їхній роман та назвали американських зірок друзями.

Згодом знаменитості підігріли чутки про роман спільним фото з дня народження Піта Девідсона. Вже в листопаді ЗМІ начебто підтвердили, що зірка реаліті та гуморист справді зустрічаються. Днями їх знову бачили на побаченні.

Кім та Піт сміливо виходять на публіку разом і не приховуються від папараці.