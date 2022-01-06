Папарацци внимательно следят за жизнью знаменитостей, в том числе и за звездой реалити-шоу Ким Кардашян, недавно закрутившей новый роман. 5 января журналисты сфотографировали Ким Кардашян в компании Пита Дэвидсона.

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Пара отправилась на отдых на Багамские острова. На публике они держались за руки и улыбались.

Звезды решили начать 2022 с общего отдыха потому, что перед этим были заняты своими делами. Они редко виделись, ведь Дэвидсон работал в Майами, а Кардашян проводила время с детьми.

Для выхода в свет Ким Кардашян выбрала провокативный аутфит. Светская львица позировала в черном топе с глубоким декольте и широких брюках.

Фото пары на отдыхе можно просмотреть по ссылке.

Что известно о романе Ким Кардашян и Пита Дэвидсона