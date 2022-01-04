Після святкування Різдва та Нового року герцогині Йоркські відправилися до Швейцарії на відпочинок. Вони проводять час разом з сім'ями.

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Герцогині Йоркські відпочивають у Швейцарії

Сара Йоркська, її доньки, – принцеса Беатріс та принцеса Євгенія з Едоардо Мапеллі Моцці, Джеком Бруксбенком та дітьми, полетіли на улюблений гірськолижний курорт Швейцарії – Верб'є.

Навіть на відпочинку королівську родину сфотографували папараці. Принцесу Беатріс підловили з дитячим візком, у якому спала 3-місячна донька Сієнна, а її чоловіка – разом з сином Вулфі від попереднього шлюбу.

Фото з відпочинку герцогинь з сім'ями можна переглянути за посиланням.

Додамо, для принцес Беатріс та Євгенії гірськолижний курорт у Верб'є – один з найбільш улюблених. З самого дитинства герцогині приїздять сюди на відпочинок. Тому на початку 2022 року вони вирішили завітати до Швейцарії знову.

"З того першого візиту у 16 років я регулярно поверталася на канікули у Верб'є. Моя сім'я була зі мною протягом багатьох років. Ми почуваємося вільними та щасливими, ми почуваємося як удома. У будь-якому разі, я називаю це своїм будинком", – розповідала Сара Фергюсон.