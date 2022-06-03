41-річна світська левиця Кім Кардашян прилетіла до Лондона з бойфрендом Пітом Девідсоном. 31 травня їх помітили в ювелірному бутіку в елітному районі Мейфер. Однак до Великої Британії зіркова пара прибула не на шопінг, а на урочистості до 70-річчя Єлизавети ІІ на троні. Їхньою ціллю був концерт Platinum Party At The Palace, але на вечірку в Букінгемському палаці вони так і не потраплять.
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Кім Кардашян не пустили на "платиновий ювілей" Єлизавети ІІ
Як інформують інсайдери, Букінгемський палац відмовив Кім Кардашян і Піту Девідсону у квитках на Platinum Party At The Palace. Світська левиця навіть була згодна не на VIP-місця, але й це не спрацювало.
Кім рідко відмовляють у відвідуванні будь-яких заходів, так що це було досить дивно, тим більше, що вона не часто відвідує Велику Британію. Кім і Піт люблять королівську сім'ю і дуже хотіли бути частиною цього особливого свята,
– йдеться в джерелі.
Варто зазначити, що близько 10 тисяч квитків на вечірку на честь королеви Єлизавети ІІ було розподілено шляхом відкритого голосування, а 7,5 тисяч квитків дісталися військовослужбовцям, волонтерам і благодійним організаціям.
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Яким буде концерт Platinum Party At The Palace до ювілею Єлизавети ІІ
- На честь 70-річчя коронації Єлизавети ІІ у Великій Британії запроваджені чотириденні вихідні – з 2 по 5 червня. Якщо грандіозний військовий парад Trooping the Colour відгримів у центрі Лондона в четвер, то в суботу відбудеться музичний концерт Platinum Party At The Palace.
- Велика сцена буде встановлена біля Букінгемського палацу – у центрі Королівського саду перед меморіалом Вікторії.
- Перед більш ніж 22-тисячною аудиторією виступлять гітарист Queen Браян Мей, Адам Ламберт, Андреа Бочеллі, Аліша Кіз, Duran Duran, Елтон Джон, Даяна Росс, Род Стюарт і навіть Сем Райдер з Євробачення-2022.