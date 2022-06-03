41-річна світська левиця Кім Кардашян прилетіла до Лондона з бойфрендом Пітом Девідсоном. 31 травня їх помітили в ювелірному бутіку в елітному районі Мейфер. Однак до Великої Британії зіркова пара прибула не на шопінг, а на урочистості до 70-річчя Єлизавети ІІ на троні. Їхньою ціллю був концерт Platinum Party At The Palace, але на вечірку в Букінгемському палаці вони так і не потраплять.

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Кім Кардашян не пустили на "платиновий ювілей" Єлизавети ІІ

Як інформують інсайдери, Букінгемський палац відмовив Кім Кардашян і Піту Девідсону у квитках на Platinum Party At The Palace. Світська левиця навіть була згодна не на VIP-місця, але й це не спрацювало.

Кім рідко відмовляють у відвідуванні будь-яких заходів, так що це було досить дивно, тим більше, що вона не часто відвідує Велику Британію. Кім і Піт люблять королівську сім'ю і дуже хотіли бути частиною цього особливого свята,

– йдеться в джерелі.

Варто зазначити, що близько 10 тисяч квитків на вечірку на честь королеви Єлизавети ІІ було розподілено шляхом відкритого голосування, а 7,5 тисяч квитків дісталися військовослужбовцям, волонтерам і благодійним організаціям.

Цікаво, що самої Єлизавети ІІ на концерті біля Букінгемського палацу не буде. Вона спостерігатиме за прямою трансляцією з Віндзорського замку. Натомість від її імені на заході з'являться члени королівської сім'ї.

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