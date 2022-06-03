41-летняя светская львица Ким Кардашян прилетела в Лондон с бойфрендом Питом Дэвидсоном. 31 мая они были замечены в ювелирном бутике в элитном районе Мейфер. Однако в Великобританию звездная пара прибыла не на шоппинг, а на торжества к 70-летию Елизаветы II на троне. Их целью был концерт Platinum Party At The Palace, но на вечеринку в Букингемском дворце они так и не попадут.

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Ким Кардашян не пустили на "платиновый юбилей" Елизаветы II

Как информируют инсайдеры, Букингемский дворец отказал Ким Кардашян и Питу Дэвидсону в билетах на Platinum Party At The Palace. Светская львица даже согласилась не на VIP-места, но и это не сработало.

Ким редко отказывают в посещении каких-либо мероприятий, так что это было довольно странно, тем более что она не часто посещает Великобританию. Ким и Пит любят королевскую семью и очень хотели быть частью этого особого праздника,

– говорится в источнике.

Следует отметить, что около 10 тысяч билетов на вечеринку в честь королевы Елизаветы II были распределены путем открытого голосования, а 7,5 тысячи билетов достались военнослужащим, волонтерам и благотворительным организациям.

Интересно, что самой Елизаветы II на концерте у Букингемского дворца не будет. Она будет наблюдать за прямой трансляцией из Виндзорского замка. От ее имени на мероприятии появятся члены королевской семьи.

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