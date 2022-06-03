41-летняя светская львица Ким Кардашян прилетела в Лондон с бойфрендом Питом Дэвидсоном. 31 мая они были замечены в ювелирном бутике в элитном районе Мейфер. Однако в Великобританию звездная пара прибыла не на шоппинг, а на торжества к 70-летию Елизаветы II на троне. Их целью был концерт Platinum Party At The Palace, но на вечеринку в Букингемском дворце они так и не попадут.
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Ким Кардашян не пустили на "платиновый юбилей" Елизаветы II
Как информируют инсайдеры, Букингемский дворец отказал Ким Кардашян и Питу Дэвидсону в билетах на Platinum Party At The Palace. Светская львица даже согласилась не на VIP-места, но и это не сработало.
Ким редко отказывают в посещении каких-либо мероприятий, так что это было довольно странно, тем более что она не часто посещает Великобританию. Ким и Пит любят королевскую семью и очень хотели быть частью этого особого праздника,
– говорится в источнике.
Следует отметить, что около 10 тысяч билетов на вечеринку в честь королевы Елизаветы II были распределены путем открытого голосования, а 7,5 тысячи билетов достались военнослужащим, волонтерам и благотворительным организациям.
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Каким будет концерт Platinum Party At The Palace к юбилею Елизаветы II
- В честь 70-летия коронации Елизаветы II в Великобритании были введены четырехдневные выходные – со 2 по 5 июня. Если грандиозный военный парад Trooping the Colour отгремел в центре Лондона в четверг, то в субботу состоится музыкальный концерт Platinum Party At The Palace.
- Большая сцена будет установлена у Букингемского дворца – в центре Королевского сада перед мемориалом Виктории.
- Перед более чем 22-тысячной аудиторией выступят гитарист Queen Брайан Мэй, Адам Ламберт, Андреа Бочелли, Алиша Киз, Duran Duran, Элтон Джон, Дайана Росс, Род Стюарт и даже Сэм Райдер с Евровидения-2022.