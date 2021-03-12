Кім Кардашян та Каньє Вест перестали спілкуватися

12 березня 2021 , 14:53
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Джерело:

Page Six

Американський репер Каньє Вест вирішив ґрунтовно розірвати стосунки з Кім Кардашян. Незадовго до розлучення, він змінив усі номери, тому зараз подружжя не спілкується, незважаючи на спільну опіку над дітьми.

Шлюборозривний процес світської левиці Кім Кардашян та американського репера Каньє Вестом триває. Джерело, близьке до подружжя, повідомило, що між знаменитостями зараз напружені стосунки.

Цікаво Вартістю 60 мільйонів доларів: що отримає Кім Кардашян внаслідок розлучення з Вестом

Загострення ситуації між Кардашян та Вестом

Цілком ймовірно, що зірки не залишаться друзями після розлучення. Незадовго до того, як Кім подала документи на розрив шлюбу, Каньє максимально припинив контактувати з дружиною. Зокрема, він змінив усі номери телефонів. Тепер Кардашян може спілкуватися з репером тільки через його охорону.

Незважаючи на такий різкий поворот подій, зіркові батьки однаково ділитимуть опіку над дітьми. Однак Каньє Вест не хоче зустрічатися з Кім, коли бачитиметься з нащадками. Але Кардашян цілком довіряє реперові, тому цю вимогу вона виконає.

Вона довіряє йому в спілкуванні з дітьми. Він любить їх і часто з ними бачиться. Коли вона йде з дому, він приходить і проводить з ними час,
– пише видання.


Кім Кардашян і Каньє Вест / Фото з інстаграму Кім Кардашян

Розлучення Кардашян і Веста: що відомо

  • Численні негаразди в родині знаменитостей, постійні сварки та конфлікти стали причиною напружених стосунків між парою. Подружжя намагалось повернути все, як раніше, однак їм не вдавалось.
  • Через те, що напружена атмосфера між Кім і Каньє могла нашкодити дітям, вони вирішили розлучитися. Спершу про це стало відомо через інсайдерів, але згодом пара офіційно подала документи для шлюборозривного процесу.
  • Колишні закохані укладали шлюбний договір, тож порушувати його не планують. Кім Кардашян внаслідок розлучення отримає будинок у Каліфорнії вартістю 60 мільйонів доларів, який придбав Каньє Вест. Також світська левиця отримуватиме виплати за спільне проживання у шлюбі та залишить собі коштовні подарунки репера.