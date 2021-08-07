Кім Кардашян з дітьми була на концерті Каньє Веста: фото

Світська левиця Кім Кардашян разом із дітьми відвідала концерт колишнього чоловіка Каньє Веста. Артистка оприлюднила декілька фото з заходу, де показала неординарне вбрання.

Каньє Вест на концерті виконав декілька романтичних композицій, одну з яких присвятив ексдружині Кім Кардашян. Оскільки зірка була в залі, то репер спровокував чутки про те, що шкодує про розлучення з нею.

До теми "Кохана, повернись до мене": Каньє Вест натякнув, що шкодує про розлучення з Кім Кардашян

Кім Кардашян на концерті Каньє Веста

Підтримати Каньє прийшла не лише його колишня дружина, а й діти. Всі вони були одягнені в чорне вбрання. Кім приголомшила образом, адже на концертній арені була в чорному обтислому комбінезоні, крізь який було видно лише її очі та губи. Волосся вона заплела в косу, що додавала аутфітові ще більше зухвалості.

Діти Кардашян та Веста також одягнули різні чорні вбрання.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Стосунки Кім Кардашян і Каньє Веста після розлучення