Украинская актриса Наталья Денисенко рассказала, как прошло прощание с актером кино и дубляжа Павлом Ли, погибшим в Ирпене. Его похоронили в Ворохте Ивано-Франковской области.
К слову Через 11 дней после гибели: простились с отважным защитником-актером Павлом Ли
В Ворохте похоронили Павла Ли
Наталья Денисенко рассказала, что множество людей пришли попрощаться с защитником. Они выстроились в "живой коридор".
Вчера похоронили нашего друга, коллегу Пашу Ли, ему было 33 года. Люди стояли километровым бесконечным коридором, когда его тело везли на похороны…
– сказала актриса.
Как хоронили Павла Ли / Фото с инстаграма Наталки Денисенко
"Он был убит в Прощенное Воскресенье 6 марта, от рук российского оккупанта, когда помогал людям бежать из Ирпеня. 13 дней его тело ждало похорон, на Пасху как раз будет 40 дней. Не забудьте пом нашего ангела Пашу", – добавила Наталья Денисенко.
Звезда рассказала, что в день похорон Павел Ли выглядел так, словно спал. Накануне он снился друзьям.
Друзья говорили: он снился и говорил что-то – "скажите маме, что я очень хочу спать, пусть мне дадут выспаться"… Вчера его кума, которая знала его из школы сказала отличную фразу: "Паша – это был человек света! Он сиял звездой, он летел, он жил полной грудью и с открытым сердцем ко всему!"
– заметила актриса.
Как хоронили Павла Ли / Фото НВ
Что известно о смерти Павла Ли
- Актер кино и дубляжа, участник "Фабрики звезд" и ведущий Павел Ли присоединился к ВСУ после вторжения России в Украину. Он мужественно отбивал атаки под Ирпенем, но погиб от пуль оккупанта.
- Певица Камалия рассказывала, что вместе с Павлом в момент его гибели был модератор артистки. Тот рассказал, что когда они эвакуировали людей и детей из горящего дома, мужчины сняли свои бронежилеты и закрывали ими детей от шаров россиян. Дети остались спасенными.
- Украинский шоу-бизнес эмоционально отреагировал на смерть Павла Ли. Для многих он был близким другом и товарищем.