Украинская актриса Наталья Денисенко рассказала, как прошло прощание с актером кино и дубляжа Павлом Ли, погибшим в Ирпене. Его похоронили в Ворохте Ивано-Франковской области.

К слову Через 11 дней после гибели: простились с отважным защитником-актером Павлом Ли

В Ворохте похоронили Павла Ли

Наталья Денисенко рассказала, что множество людей пришли попрощаться с защитником. Они выстроились в "живой коридор".

Вчера похоронили нашего друга, коллегу Пашу Ли, ему было 33 года. Люди стояли километровым бесконечным коридором, когда его тело везли на похороны…

– сказала актриса.



Как хоронили Павла Ли / Фото с инстаграма Наталки Денисенко



"Он был убит в Прощенное Воскресенье 6 марта, от рук российского оккупанта, когда помогал людям бежать из Ирпеня. 13 дней его тело ждало похорон, на Пасху как раз будет 40 дней. Не забудьте пом нашего ангела Пашу", – добавила Наталья Денисенко.

Звезда рассказала, что в день похорон Павел Ли выглядел так, словно спал. Накануне он снился друзьям.

Друзья говорили: он снился и говорил что-то – "скажите маме, что я очень хочу спать, пусть мне дадут выспаться"… Вчера его кума, которая знала его из школы сказала отличную фразу: "Паша – это был человек света! Он сиял звездой, он летел, он жил полной грудью и с открытым сердцем ко всему!"

– заметила актриса.

Как хоронили Павла Ли / Фото НВ

Что известно о смерти Павла Ли