Про прощання з 33-річним чоловіком повідомив товариш та колега Павла – режисер Ахтем Сеітаблаєв. Зараз він перебуває у лавах київської територіальної оборони.

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Паша Лі. Провели друга… Спочивай з миром, світла людино... Митець і воїн. Обіймаю,

– написав Ахтем у фейсбуці та прикріпив фото з відважним героєм.



Ахтем Сеітаблаєв та Паша Лі / Фото з фейсбуку режисера

Де саме відбулось прощання та хто був присутній – невідомо. У коментарях свої слова співчуття висловили прихильники Ахтема та Павла, зокрема й колега Дмитро Ступка, який був другом та однокласником Лі. Похорон героя відбудеться у Ворохті 18 березня.

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Що відомо про Пашу Лі