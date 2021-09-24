Осінь для багатьох стає особливою порою, і для королівської сім'ї це не стало виключенням. Кейт Міддлтон після 2 місяців відпустки повернулась на публіку і щоразу вражає своїми виходами. Кілька днів тому вона зайнялась скелелазінням та покаталась на гірському велосипеді, а вже сьогодні, 24 вересня, зіграла у теніс із всесвітньо відомою спортсменкою.

Ще один вихід Кейт Міддлтон влаштувала прийом у Букінгемському палаці: ефектний вихід у білому вбранні

Відомо, що 18-річна Емма Радукану стала першою британкою, яка вийшла у фінал престижного тенісного турніру у США за останні 44 роки (останній, кому це вдавалося, була Вірджинія Вейд на Вімблдоні в 1977 році). У фіналі Емма в двох сетах обіграла Лейлу Фернандес.

Окрім Емми, Кейт Міддлтон поспілкувалась на стадіоні у Лондоні з іншими топовими тенісистами країни в цьому сезоні. Спортивний захід був організований Асоціацією лаун-тенісу (LTA) в Національному тенісному центрі. Що цікаво, Кейт Міддлтон з 2017 року є покровителькою організації, тому не змогла обійти увагою такий захід. Для нього вона одягнула зручну спортивну форму, де продемонструвала стрункі та підтягнуті форми тіла. Зважаючи на мускулисту статуру жінки, можна припустити, що герцогиня Кембриджська постійно займається у спортивному залі.



Кейт Міддлтон з Еммою Радукану зіграла в теніс / Фото з інстаграму @chrisjacksongetty

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