За тиждень після виходу з літньої відпустки Кейт Міддлтон організувала офіційний прийом у Букінгемському палаці. Разом з партнерами вона відсвяткувала успішну реалізацію фотопроєкту, до якого ввійшли 100 портретів, зроблених під час першого локдауну у Великобританії.

Читайте також Покаталась на велосипеді та полазила на скелях: насичений день Кейт Міддлтон у фото

Знадобилось багато часу, щоб зібрати всіх, хто стояв за цим неймовірним проєктом, але сьогодні ввечері нам нарешті це вдалося,

– зізналась Кейт Міддлтон.

Вона подякувала не лише представникам Національної портретної галереї в Лондоні та іншим організаціям, й тисячам людей по всій країні, які поділитися своїм досвідом карантин. За словами Кейт, "без них проєкт був би неможливий".

Образ Кейт Міддлтон на прийомі в Букінгемському палаці

Для першого урочистого заходу після двох місяців затишшя Кейт Міддлтон обрала білий ансамбль. Вона одягла приталений твідовий жакет з поясом, який носить замість блузки.

Під нього герцогиня Кембриджська підібрала плісировану спідницю, котра цієї осені знову повернулась у моду. Вона була довершена ніжною мереживною вставкою, що додала образу кокетливості й легкості. Усі речі на Кейт Міддлтон з колекції молодого британського бренду Self-Portrait.

Кейт Міддлтон у білому вбранні / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

На прийомі в Букінгемському палаці Кейт Міддлтон зібрала волосся у високий вишуканий хвіст. Така зачіска акцентувала на оригінальних довгих сережках, якими вона підкреслила новий аутфіт. З інших аксесуарів на дружині Вільяма був лаконічний ланцюжок з підвіскою.

Кейт Міддлтон у білому вбранні / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Нагадаємо, минулого тижня Кейт Міддлтон здійснила перший вихід за останні два місяці. У бежевому жакеті й темно-синіх штанах кльош вона відвідала військову базу Брайз-Нортон Королівських ВПС Великої Британії.