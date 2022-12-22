Британський король Чарльз III оголосив про зміни у монаршій родині. Він повідомив про нові титули для принца Вільяма, королеві-консорт Каміллі та Кейт Міддлтон.

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Чарльз III дав нові титули дружині, невістці та сину

Чарльз III нагородив новим званням невістку Кейт Міддлтон. Вона офіційно отримала звання нового почесного полковника Ірландської гвардії. Раніше цей титул належав принцові Вільяму, але "підвищили" і його – призначили полковником Валлійської гвардії.

У ЗМІ пишуть, що звання, яким нагородили принцесу Уельську – цілком заслужене. Вона з 2011 року вітала цей гвардійський полк у День святого Патрика, а на паради одягала зелені вбрання, щоб підтримати ірландців.

Додамо, принц Вільям отримав звання полковника Ірландської гвардії від Єлизавети II у 2011 році, за кілька місяців до одруження з Кейт. Тому він на весіллі у Вестмінстерському абатстві був одягнений у червону форму офіцера ірландської гвардії.

Королева-консорт Камілла також здобула нову почесну посаду – полковника Гренадерської гвардії. До неї цей титул мав принц Ендрю, який усунений від обов'язків монаршої родини.

Нова дата святкування дня народження

Нові правила від Чарльза III доповнилися оновленням дати святкування його дня народження. Зазвичай відзначання дня уродин призначали на літо, супроводжуючи парадом Trooping the Color. Такої традиції дотримувалася і Єлизавета II.

Тож і новий король вирішив не змінювати традицію. І хоч він вже відзначив день народження 14 листопада, тепер монарх матиме офіційне святкування 17 червня. Як повідомив Букінгемський палац, у параді братимуть участь понад 1400 солдатів, 200 коней та 400 музикантів. Певні члени королівської родини теж крокуватимуть у параді верхи на конях.

Нагадаємо, 14 листопада королю Чарльзу III виповнилося 74 роки. Цього дня не були заплановані публічні святкування. Але уродини монарха вшанували: оркестр домашньої кавалерії виконав Happy Birthday, у Лондоні пролунав збройний салют, у Грін-парку королівська кінна артилерія Королівського війська випустила 41 залп.