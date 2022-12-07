У червоній сукні та з тіарою: Кейт Міддлтон красувалась на черговому прийомі в Букінгемі

У Букінгемському палаці відбувся черговий офіційний дипломатичний прийом. Кейт Міддлтон відвідала його у розкішній червоній сукні та з тіарою.

6 червня король Чарльз III організував черговий дипломатичний прийом у Букінгемському палаці. Його Величність зустрівся з найбільшим дипломатичним корпусом – до зали було запрошено близько 500 людей.

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Образ Кейт Міддлтон

До Чарльза III та королеви-консорт доєднались принц і принцеса Уельські. Кейт Міддлтон привернула найбільше уваги – вона одягнула вечірню сукню довжини максі від Jenny Packham. Червоне вбрання на довгий рукав було розшите бісером та паєтками та вдало підкреслювало фігуру принцеси.

Принцеса Уельська доповнила образ вишуканою тіарою, сережками Єлизавети II та брошкою з діамантами. Волосся було розпущене й вкладене рівними хвилями, але й мало об'єм. Вечірній макіяж довершував аутфіт принцеси.

Кейт Міддлтон також мала через плече синю стрічку та Орден королівської сім'ї на грудях.



Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї

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