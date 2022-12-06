Це був перший візит пари в США за 8 років подружнього життя. Кейт Міддлтон для цієї поїздки підготувала 7 вишуканих образів, якими зачарувала американців.
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Романтичні фото Кейт Міддлтон і принца Вільяма
Подружжя опублікувало на офіційній сторінці в інстаграмі кілька чорно-білих кадрів з того візиту. Їх зробили на церемонії The Earthshot Prize 2022, яка відбулася в останній день візиту пари в Америку. Туди Кейт Міддлтон одягнула розкішну зелену сукню та кольє-чокер з діамантами і смарагдами, який колись належав принцесі Діані.
Тепер королівська сім'я показала, що було за лаштунками премії. На фото видно ніжні почуття, які є між Кейт і Вільямом.
Для перегляду всіх фото гортайте направо:
Нагадаємо, принц Вільям і Кейт Міддлтон прилетіли в США 1 грудня. 3 дні вони провели в Бостоні. Там мали кілька робочих подій:
- зустріч з мером Бостона та американцями;
- гра Національної баскетбольної асоціації між Boston Celtics та Miami Heat у TD Garden;
- візит до порту Грінтаун Лабс;
- зустріч у Центрі розвитку дитини в Гарвардському університеті;
- церемонію вручення премії The Earthshot Prize 2022.