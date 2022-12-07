6 июня король Чарльз III организовал очередной дипломатический прием в Букингемском дворце. Его Величество встретился с крупнейшим дипломатическим корпусом – в зал было приглашено около 500 человек.

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Образ Кейт Миддлтон

К Чарльзу III и королеве-консорту присоединились принц и принцесса Уэльские. Кейт Миддлтон привлекла больше всего внимания – она надела вечернее платье длины макси от Jenny Packham. Красная одежда на длинный рукав была расшита бисером и пайетками и удачно подчеркивала фигуру принцессы.

Принцесса Уэльская дополнила образ изысканной тиарой, серьгами Елизаветы II и брошью с бриллиантами. Волосы были распущены и вложены ровными волнами, но и имели объем. Вечерний макияж завершал аутфит принцессы.

Кейт Миддлтон также имела через плечо синюю ленту и Орден королевской семьи на груди.



Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи

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