6 июня король Чарльз III организовал очередной дипломатический прием в Букингемском дворце. Его Величество встретился с крупнейшим дипломатическим корпусом – в зал было приглашено около 500 человек.
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Образ Кейт Миддлтон
К Чарльзу III и королеве-консорту присоединились принц и принцесса Уэльские. Кейт Миддлтон привлекла больше всего внимания – она надела вечернее платье длины макси от Jenny Packham. Красная одежда на длинный рукав была расшита бисером и пайетками и удачно подчеркивала фигуру принцессы.
Принцесса Уэльская дополнила образ изысканной тиарой, серьгами Елизаветы II и брошью с бриллиантами. Волосы были распущены и вложены ровными волнами, но и имели объем. Вечерний макияж завершал аутфит принцессы.
Кейт Миддлтон также имела через плечо синюю ленту и Орден королевской семьи на груди.
Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи
Последние выходы Кэтрин
- На предварительном приеме 22 ноября в Букингемском дворце монаршая семья встречалась с президентом ЮАР. Кейт Миддлтон одела белоснежное платье в свадебном стиле от бренда Jenny Packham примерно за 5 тысяч долларов.
- Принцесса Уэльская посетила Украинский общественный центр, где ее встретили с хлебом и солью. Кэтрин одела платье от бренда LK Bennett, темно-синего цвета и в желтый горошек.
- Также 3 декабря Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Бостон и стали гостями церемонии награждения климатической премией The Earthshot Prize 2022. Принцесса предстала в изысканном зеленом платье, но она неожиданно стала мемом в сети.