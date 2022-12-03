Подружжя прилетіло у Бостон, щоб провести церемонію нагородження кліматичною премією The Earthshot Prize 2022. Спочатку вони зустрілися з американцями біля мерії Бостона, а тепер побували на урочистій події.

До слова Хрещена принца Вільяма звільнилась з Букінгемського палацу після прийому Камілли

Елегантний образ Кейт Міддлтон

Кейт та Вільям позували на зеленій доріжці, що досить символічно, адже це кліматична премія. Дружина принца Вільяма обрала для події відповідне вбрання.

Принцеса Уельська постала перед камерами у розкішній вечірній сукні салатового кольору, яка підкреслила фігуру. На талії Кетрін був широкий пояс, а плечі вона оголила, що додало елегантності та жіночності. Видання The Daily Mail повідомляє, що цю сукню принцеса взяла напрокат. Поєднала вбрання зі світлими туфлями-човниками на підборах від Gianvito Rossi.

Цього разу Кетрін довершила аутфіт розкішним кольє та сережками зі смарагдовими камінцями. Колись це кольє належало принцесі Діані, його вартість оцінюють у понад 15 мільйонів доларів. Волосся Кейт вклала в бездоганні локони та забрала назад. А на обличчі зробила вечірній макіяж у коричневих тонах.



Кейт Міддлтон і принц Вільям / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських

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