У Бостоні подружжя провело церемонію нагородження кліматичною премією The Earthshot Prize 2022. Перед цим Кейт і Вільям долучилися до кількох інших заходів. Для кожного Кетрін приготувала особливий образ. Про всі аутфіти принцеси – дізнавайтеся у матеріалі 24 каналу.

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7 образів Кейт Міддлтон у Бостоні

Літак королівського подружжя приземлився 30 листопада в міжнародному аеропорту імені генерала Едварда Лоуренса Логана. Там Кейт Міддлтон була в темно-сливовому костюмі від Alexander McQueen та фіолетовій водолазці. Цей аутфіт доповнила сережками з сапфірами та діамантами. Раніше вони належали принцесі Діані.

Згодом Кетрін відправилася на зустріч з мером Бостона та американцями. Там постала у темно-зеленому пальті Alexander McQueen та сукні в клітинку від Burberry. Образ довершили замшеві туфлі-човники в тон пальта від Emmy London та сумочка Mulberry.

Разом з принцом Вільямом Кейт була на грі Національної баскетбольної асоціації між Boston Celtics та Miami Heat у TD Garden. Туди одягнула вінтажний синій жакет від Chanel та класичні чорні штани. Цей look доповнила золотими сережками від Shyla London та ланцюжком від Laura Lombardi.

Другий день перебування в Бостоні королівське подружжя розпочало з візиту до порту Грінтаун Лабс. Кетрін була в бордовому костюмі та світло-рожевій блузці з бантом від Roland Mouret. Серед аксесуарів обрала сумку Chanel та золоті сережки-кільця Daniella Draper.

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Ще один образ принцеси в США – костюм в рубчик від Gabriela Hearst, вовняне пальто від Alexander McQueen, коричневі рукавиці, шарф та черевики Gianvito Rossi.

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У Центр розвитку дитини в Гарвардському університеті Кейт приїжджала в елегантній сукні від Emilia Wickstead, яку доповнила сумкою Mulberry та шкіряними туфлями-човниками.

На зеленій доріжці перед церемонією вручення премії The Earthshot Prize принцеса Уельська позувала у вечірній зеленій сукні з відкритими плечима від Solace London, яку взяла на прокат на HURR. Вишуканий аутфіт довершила розкішними прикрасами принцеси Діани – сережками та кольє з діамантами і смарагдами.

Вартість гардероба Кейт Міддлтон для поїздки в США

Журналісти The Daily Mail підрахували вартість образів, якими Кейт Міддлтон вражала в США. На гардероб принцеси для цієї поїздки витратили 50 тисяч доларів. Це без урахування коштовних прикрас, які довершували ледь не кожен аутфіт. ЗМІ назвали дружину принца Вільяма "королевою стійкого стилю".