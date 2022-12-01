Поки Чарльз III зустрічається з Оленою Зеленською в Лондоні, його старший син з дружиною відправився у робочу поїздку в США. Це шанс для Вільяма продемонструвати, як він справляється з обов'язками у статусі принца Уельського. Такий титул дістався йому після смерті бабусі Єлизавети II.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям прилетіли в США

Сотні людей зібралися біля мерії Бостона, щоб побачити членів монаршої сім'ї. Навіть погана погода не завадила. У Бостоні принц Уельський проведе церемонію вручення кліматичної премії The Earthshot Prize. Вперше Вільям вручав цю премію минулого року.

Зазначимо, премію заснували завдяки промові Джона Кеннеді про "місячний постріл" у 1962 році, коли він доручив просуватися вперед у дослідженні космосу. Цього року церемонію вручення проведуть саме в Бостоні, оскільки Кеннеді тричі був мером міста. Також у цьому місті є багато університетів, дослідницьких центрів, стартапів, про які знає весь світ.

На події королівське подружжя супроводжував чинний мер Бостона – Мішель Ру. Разом вони розпочали святкування Earthshot – увімкнули зелену підсвітку будівлі мерії та інших пам'яток міста.

Як і президент Кеннеді, Кетрін і я твердо віримо, що ми всі маємо сили досягти великих речей, і що люди мають здатність керувати, впроваджувати інновації та вирішувати проблеми. Ми раді провести наступні кілька днів тут, щоб дізнатися про інноваційні способи, якими жителі Массачусетса борються зі зміною клімату,

– сказав Вільям у промові.

Елегантні аутфіти Кейт Міддлтон

На зустріч з американцями біля мерії Бостона Кейт Міддлтон приїхала в елегантному смарагдовому пальті, під якими була чорна сукня в клітинку. Поєднала вбрання зі взуттям на підборах. Серед аксесуарів образ довершили маленька смарагдова сумочка, сережки з перлинами. Волосся вклала рівно, а на обличчі зробила фірмовий макіяж з чорними стрілками на повіках.

Принц і принцеса Уельські також відвідали баскетбольну гру. На ній Кетрін з'явилася у чорних класичних штанах і синьому піджаку. Зі взуття на ній були чорні туфлі-човники. На шиї красувався лаконічний ланцюжок. Довге розкішне волосся вона вклала у локони, на обличчі був повсякденний макіяж.



Кейт Міддлтон і принц Вільям у США / Фото з інстаграму королівської сім'ї